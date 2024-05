(Di venerdì 10 maggio 2024) ESPOO, Finlandia–(BUSINESS WIRE)–, una piattaforma digitale globale e leader di servizi per tecnologie IA, 5G e-native, ha annunciato il lancio della sua partnership con, un’iniziativa della fondazione no-profit EkStep Foundation, per aderire al progettoCompute (OCC). Come leader di mercato nella TM ForumAPI Conformance,occupa la prima posizione con il maggior numero di API certificate tra tutti i membri. Con 59API certificate e altre 17 API di trasformazione attraverso Camara, definite da GSMA,offre una suite completa di 76 API. Questo ampio portafoglio di API consente adi supportare oltre 250 percorsi “out-of-the-box” attraverso il ...

Riassunto: Tecnotree collabora con People+AI per generare un’infrastruttura di calcolo open cloud e una standardizzazione dell’IA - riassunto: Tecnotree collabora con people+AI per generare un’infrastruttura di calcolo open cloud e una standardizzazione dell’IA - ESPOO, Finlandia--(BUSINESS WIRE)--Tecnotree, una piattaforma digitale globale e leader di servizi per tecnologie IA, 5G e cloud-native, ha annunciato il ...

Riassunto: Tecnotree collabora con People+AI per generare un’infrastruttura di di calcolo open cloud e una standardizzazione dell’IA - riassunto: Tecnotree collabora con people+AI per generare un’infrastruttura di di calcolo open cloud e una standardizzazione dell’IA - ESPOO, Finlandia--(BUSINESS WIRE)--Tecnotree, una piattaforma digitale globale e leader di servizi per tecnologie IA, 5G e cloud-native, ha annunciato il ...

L'editore di People dà in licenza i suoi contenuti a OpenAI - L'editore di people dà in licenza i suoi contenuti a OpenAI - Dotdash Meredith, l'editore di people, userà l'AI di OpenAI per fare pubblicità mirata e concederà in licenza i suoi contenuti a ChatGPT.