Greenpeace Italia | “Vicini a catastrofe | transizione energetica unica via”

(Di sabato 3 giugno 2023) Il direttore Onufrio: "Per tanti anni inascoltati, ora tra i cittadini cresce attenzione ma non tra i decisori politici. I dati sono allarmanti, ma le soluzioni ci sono. Il futuro è verde" “ha pubblicato il primo rapporto sul clima a livello globale nel 1990 e innel 1992. Per tantissimi anni siamo rimasti inascoltati, oggi qualcosa è cambiato: l’attenzione dei cittadini sulle questioni ambientali è cresciuta, purtroppo non è accaduto lo stesso tra i decisori politici”. A dirlo all’Adnkronos è Giuseppe Onufrio, direttore di, secondo il quale “non siamo mai statialle soluzioni e, allo stesso tempo, allacome in questo momento”. I fenomeni che recentemente hanno investito l’lo dimostrano. “Siccità e alluvioni ...

Nel 2018, un dossier pubblicato dacon l'Istituto di Scienze Marine del CnR di Genova e l'Università Politecnica delle Marche, ha identificato Portici come l'area con la più alta ...È quanto si evince dall'indagine 'Le emergenze ambientali e il rischio di estinzione secondo gli italiani", effettuata da AstraRicerche pertra il 19 e il 21 maggio 2023, su un ...Il dibattito su come affrontare i periodi di siccità è stato vivo infino a qualche ... Cosa dice, invece,, tra le altre cose, in un comunicato del 22 marzo scorso Questo: "Ridurre a ...

Greenpeace Italia: "Vicini a catastrofe, transizione energetica unica ... Adnkronos

I dati sono allarmanti, ma le soluzioni ci sono. Il futuro è verde" "Greenpeace ha pubblicato il primo rapporto sul clima a livello globale nel 1990 e in Italia nel 1992. Per tantissimi anni siamo ...ROMA – Quale emergenza ambientale preoccupa di più gli italiani Al primo posto inequivocabile la paura dei cambiamenti climatici (20,9%) e dei loro effetti più evidenti come siccità e inondazioni (17 ...