Arrestato pusher | non si ferma all’alt | aveva con se droga

(Di sabato 3 giugno 2023): l’uomo non siper il controllo in via Sanità a Napoli.con se cocaina e hashish Non siun. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hannoper detenzione dia fini di spaccio S. C., un 28enne napoletano già noto alle forze dell’ordine. L’uomo era in via Sanità a Napoli, a bordo di un Honda Sh. I militari gli hanno imposto l’alt per un controllo, ma lui di pronta risposta non si èto. Ne è nato un inseguimento durato pochi metri. I carabinieri lo hanno bloccato e perquisito.addosso 47 dosi di cocaina, un panetto di hashish di oltre 70 ...

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hannoper detenzione di droga a fini di spaccio un 28enne napoletano già noto alle forze dell'ordine . Era in via Sanità , a bordo di un honda sh , quando i militari gli hanno imposto l'alt . Il ...I Carabinieri della Stazione di Guardia Mangano hannoin flagranza un pregiudicato 46enne del posto, responsabile di detenzione di sostanze ...presso l'abitazione del potenzialein via ...La cocaina veniva ceduta ai localilocali per l'approvvigionamento delle piazze di spaccio ... ma anche per essere statoper la vicenda delle rapine ai bancomat con gli escavatori tra ...

Napoli, gira in scooter con la droga: arrestato pusher 28enne ilmattino.it

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Salvatore Conson, 28enne napoletano già noto alle forze dell’ordine.Era in via sanità, a bordo ...I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 28enne napoletano già noto alle forze dell’ordine. Era in ...