A causarli i lavori di ripristino della carreggiata, in direzione del capoluogo ligure, dopo l'incendio di unquesta notte nella galleria Roccadarme, nel territorio di Ovada (Alessandria). Le ...... non dovrebbe essere sola a condurre Linea Verde Life , ma accompagnata dalla collega Monica Caradonna , che la scorsa estate si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie ae nei mesi ...... non lontano da Casalotti, dove la scorsa settimana un altro grande rogo aveva distrutto un centro estivo per bambini e una rimessa per. Le fiamme hanno bruciato l'area verde del parco del ...

Brucia camper in galleria, 11 km di coda sulla A26 Euronews Italiano

Mattinata di disagi sulla A26 Genova-Gravellona tra la Diramazione Predosa-Bettole (Alessandria) e Masone (Genova). (ANSA) ...