Patroni Griffi sulla candidatura a Capitale della cultura | Post-industria? In linea con le nostre idee di sviluppo del porto

Mourinho pronto a tornare: “Se mi chiamano, non rifiuto la panchina” - Mourinho pronto a tornare: “Se mi chiamano, non rifiuto la panchina” - José Mourinho pronto al ritorno in panchina, lo Special One svela quale sarà il suo futuro da allenatore: candidatura esplicita ...

Caos durante il concorso presidi alla Fiera di Roma: 4 ore di coda, disagi e malori tra i candidati - Caos durante il concorso presidi alla Fiera di Roma: 4 ore di coda, disagi e malori tra i candidati - Disagi al concorso per dirigenti scolastici al padiglione 7 della Fiera di Roma. Il test, che si è tenuto lunedì 6 maggio, ha avuto un ritardo di quattro ore. In coda per quattro ore, senza sedie, acq ...

Concorso riservato dirigenti, caos allo scritto: piccioni tra i banchi e candidati seduti a terra. “Calpestata dignità umana” - Concorso riservato dirigenti, caos allo scritto: piccioni tra i banchi e candidati seduti a terra. “Calpestata dignità umana” - Ci sono ulteriori testimonianze in merito a quanto accaduto lo scorso lunedì 6 maggio nel corso della prova scritta del concorso dirigenti scolastici riservato ad alcuni ricorrenti del concorso del 20 ...