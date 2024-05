Real Madrid-Bayern Monaco 2-1 - rimonta al fotofinish e Ancelotti in finale di Champions

Carlo Ancelotti , intervistato da Prime Video, ha parlato nel post-partita della semifinale di ritorno di Champions League 2023/2024 che ha visto il suo Real Madrid battere in rimonta il Bayern Monaco . Un finale davvero infuocato quello del ...

(Adnkronos) – Il Real Madrid rimonta e batte il Bayern Monaco 2-1 al fotofinish nel ritorno della semi finale di Champions League e vola in finale contro il Borussia Dortmund. La formazione allenata da Ancelotti , dopo il 2-2 dell’andata ...

Il Real Madrid in finale di Champions, Bayern battuto 2-1 - Il real Madrid in finale di Champions, Bayern battuto 2-1 - MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Con una rimonta da urlo a cavallo del novantesimo il real Madrid ribalta il Bayern monaco e stacca il pass per la finale di Champions League con il Borussia Dortmund. Una ...

CHAMPIONS - Bayern Monaco, Tuchel: "Sconfitta difficile da accettare" - CHAMPIONS - Bayern monaco, Tuchel: "Sconfitta difficile da accettare" - Thomas Tuchel, tecnico del Bayern monaco, commenta ai microfoni di DAZN la semifinale di ritorno di Champions League persa 2-1 contro il real Madrid: "Fa male. Ci vorrà un po' per recuperare, ma è una ...

Dortmund vs Real Madrid - Dortmund vs real Madrid - La squadra tedesca affronterà i 14 volte campioni del real Madrid, che si sono assicurati il biglietto per Londra battendo il Bayern monaco con un 4-3 complessivo. L'appuntamento più importante nel ...