Il gioco sporco su Berlusconi e le cosche | Boccassini indagata - il retroscena

(Di giovedì 9 maggio 2024) Un'indagine parallela, di quelle che non t'aspetti, di quelle che coinvolgono chi, per anni, è stata dall'altra parte dell'aula, sulla seggiola del pubblico ministero, nei ranghi dell'accusa. Ilda Bocassini, llda-la-rossa, Ilda la pm del processo Ruby (ma non solo) nei primi Duemila contro Silvio, è, per «false informazione ai pm», a Firenze, in quella che se fossimo nella puntata di un poliziesco sarebbe uno spin-off, cioè una serie che nasce da un'altra, e invece siamo nella realtà dei tribunali e dei magistrati e degli avvocati e, quindi, è un'inchiesta a latere di quella sui “mandanti occulti” delle stragi mafiose del 1993. Trent'anni fa. Quel 1994 che ha cambiato la storia d'Italia, il secolo scorso. Febbraio. Bocassini è una giovane pm che lavora a Caltanissetta. Il fascicolo che, coi colleghi, ha per le mani è uno di quelli ...

