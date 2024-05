Giro d’Italia - a Lucca vince Thomas Pogacar resta in rosa

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il francese Benjamin(Cofidis) ha vinto la quinta tappa deld'Italia, la Genova-di 178 km.ha preceduto in una volata ristretta il danese Michael Valgren (EF Education - EasyPost) e Andrea Pietrobon (Team Polti Kometa). Lo sloveno Tadej(UAE Team Emirates) rimane in Magliadi leader della classifica generale. Doveva essere un arrivo in volata ed invece è arrivata la fuga. Fuga composta da Pierobon, Paleni,e Valgren. Per loro un margine di 2' circa sul plotone che non è riuscito questa volta a limitare i danni ed ha dovuto aumentare nettamente la velocità nella parte finale, senza però riuscire a chiudere il buco.