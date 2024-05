Bayern Monaco - Tuchel | 'Marciniak ha chiesto scusa Zero rimpiant - l'errore di Neuer non capiterà in altri 100 anni'

Carlo Ancelotti , intervistato da Prime Video, ha parlato nel post-partita della semifinale di ritorno di Champions League 2023/2024 che ha visto il suo Real Madrid battere in rimonta il Bayern Monaco . Un finale davvero infuocato quello del ...

(Adnkronos) – Il Real Madrid rimonta e batte il Bayern Monaco 2-1 al fotofinish nel ritorno della semi finale di Champions League e vola in finale contro il Borussia Dortmund. La formazione allenata da Ancelotti , dopo il 2-2 dell’andata ...

(Adnkronos) – Il Real Madrid rimonta e batte il Bayern Monaco 2-1 al fotofinish nel ritorno della semi finale di Champions League e vola in finale contro il Borussia Dortmund. La formazione allenata da Ancelotti , dopo il 2-2 dell'andata all'Allianz ...

Bayern, Tuchel: "Il Real Madrid devi batterlo in doccia. Marciniak mi ha chiesto scusa" - bayern, Tuchel: "Il Real Madrid devi batterlo in doccia. Marciniak mi ha chiesto scusa" - Il bayern monaco perde 2-1 al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. Rimonta clamorosa nei minuti finali, decisiva la doppietta di un sostituto al ritorno della… Leggi ...

Il Real Madrid in finale di Champions, Bayern battuto 2-1 - Il Real Madrid in finale di Champions, bayern battuto 2-1 - MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Con una rimonta da urlo a cavallo del novantesimo il Real Madrid ribalta il bayern monaco e stacca il pass per la finale di Champions League con il Borussia Dortmund. Una ...

CHAMPIONS - Bayern Monaco, Tuchel: "Sconfitta difficile da accettare" - CHAMPIONS - bayern monaco, Tuchel: "Sconfitta difficile da accettare" - Thomas Tuchel, tecnico del bayern monaco, commenta ai microfoni di DAZN la semifinale di ritorno di Champions League persa 2-1 contro il Real Madrid: "Fa male. Ci vorrà un po' per recuperare, ma è una ...