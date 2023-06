Ronaldo | «Mi aspettavo di vincere qualcosa | ma sono ottimista per il futuro dell’Al-Nassr»

(Di giovedì 1 giugno 2023) Cristianoha parlato così della sua prima stagione con la maglia: le dichiarazioni del portoghese Cristianoha parlato in esclusiva sui canali social Instagram e Twitter della Saudi Pro League. Il portoghese ha voluto analizzare la sua prima stagione con la maglia. PRIMA STAGIONE – «Beh, le mie aspettative erano un po’ diverse. Ad essere onesti, midiquest’anno, ma non va sempre come pensiamo o come vogliamo: a volte abbiamo bisogno di passione, caparbietà e perseveranza per ottenere i risultati migliori. Quindi, tuttora credo che il prossimo anno miglioreremo molto. Diciamocelo: negli ultimi 5 o 6 mesi la squadra ha fatto molti passi in avanti, così come il ...

Nei giorni scorsi l' Al - Nassr di Cristianoha ufficialmente mancato la vittoria in Saudi Pro League, venendo beffato dall' Al - Ittihad ... Ad essere onesti, midi vincere qualcosa ...Ai canali social della Saudi Pro League: "Midi vincere qualcosa quest'anno, ma non è stato così, ma sono ottimista e fiducioso". Cristiano's unveiling as Al Nassr player, in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, 3rd of January 2023 ...... la prima volta che ho attraversato il tunnel per entrare in campo - inizia a raccontare- ,... Miuna grande accoglienza perché sapevo che era un giorno speciale per la gente, ma lo ...

Cristiano Ronaldo rimarrà all'Al-Nassr: "Mi aspettavo di vincere, il ... Goal.com

In un'intervista al sito della Saudi Premier League, Cristiano Ronaldo annuncia di rimanere in Arabia con la maglia dell'Al Nassr ...In un'intervista rilasciata ai canali della Saudi Pro League, CR7 ha rivelato le sue volontà per il prossimo anno ...