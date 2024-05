Bicipolitana sempre sotto esame - si pensa al referendum

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 4 maggio 2024) La "" di via XXIX Maggio non piace ai partiti di opposizione ma, soprattutto, sembra non trovare un riscontro positivo tra residenti e commercianti di quella parte della città: è stata la serata organizzata giovedì proprio dai rappresentanti dei partiti d’opposizione alineare una volta di più lo scarso gradimento della soluzione proposta dall’amministrazione comunale. "Noi riteniamo che questo asse viario abbia la necessità, non da oggi, d’essere rivitalizzato e risistemato, in primis con l’asfaltatura e poi con interventi di messa in sicurezza – spiegava il giorno dopo Paolo Morelli, commerciante di via XXIX Maggio che con altri rappresentanti di un comitato nato appositamente ha raccolto un migliaio di firme contro il progetto -. Il dato di fatto è che questo progetto dell’amministrazione comunale non farebbe altro che rendere ...