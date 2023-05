Turchia spaccata | Erdogan vince ma non trionfa | “Ora stiamo uniti e solidali”

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 29 maggio 2023) "Ringrazio ogni persona del nostro popolo che ancora una volta ci ha dato la responsabilità di governare il Paese per altri cinque anni. Dovremmo essere. Lo chiediamo con tutto il cuore. Non siamo gli unici vincitori. Laè il vincitore. La nostra nazione con tutti i suoi segmenti è il vincitore. La nostra democrazia è il vincitore". Recep Tayyipcelebra così, davanti al palazzo presidenziale di Ankara, la vittoria al ballottaggio su Kemal Kilicdaroglu, che gli consentirà di proseguire il suo mandato da presidente, il terzo consecutivo. Una vittoria che però non può soddisfare totalmente il leader turco, che avrà ora il compito di compattare i ranghi di un Paese che per larga parte ha scelto di manifestare il suo dissenso. E il richiamo all'unità che il presidente ha indirizzato al ...