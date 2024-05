Bergamo. “Venerdì scorso sono stata invitata alla sala Galmozzi di via Tasso all’incontro intitolato ‘Cessate il fuoco in Palestina‘, organizzato da Alleanza Verdi e Sinistra, in collaborazione con l’Assopace Palestina. L’argomento mi interessa ...

Consigliere comunale fa sesso durante dibattito, ma dimentica microfono aperto: bufera a Taranto - consigliere comunale fa sesso durante dibattito, ma dimentica microfono aperto: bufera a Taranto - Durante durante una seduta della Commissione Attività produttive al Comune pugliese, un consigliere collegato da remoto lascia il microfono acceso mentre ...

Davide Caparini della Lega insulta il consigliere Luca Paladini: "Sei un pezzo di m****", espulso dall'Aula - Davide Caparini della Lega insulta il consigliere Luca Paladini: "Sei un pezzo di m****", espulso dall'Aula - Il consigliere della Lega in Regione Lombardia Davide Caparini ha insultato il collega dell'opposizione Luca Paladini in Aula, per poi essere espulso ...

Fa sesso durante una riunione da remoto, ma dimentica il microfono aperto: a Taranto bufera per il fuorionda hot del consigliere comunale - Fa sesso durante una riunione da remoto, ma dimentica il microfono aperto: a Taranto bufera per il fuorionda hot del consigliere comunale - Durante la Commissione si sono sentiti suoni inequivocabili per almeno trenta secondi. Ed è recidivo: un’altra volta aveva lasciato anche la webcam accesa ...