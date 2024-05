Highlights e gol Brugge-Fiorentina 1-1 | Conference League 2023 2024 VIDEO

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ildei gol e deglidi, match valevole per il ritorno delle semifinali di. In Belgio partita importantissima per entrambe le squadre con lache comincia male: i ragazzi di Vincenzo Italiano, avanti nel punteggio dopo il 3-2 dell’andata, approcciano molli e subiscono la rete del vantaggio belga con Vanaken. Laperò reagisce alla grande e crea almeno tre palle gol nitidissime: Nico Gonzalez a tu per tu con il portiere gli tira addosso, Beltran sulla ribattuta manda a lato. Allora ci prova Kouamé ma il suo tiro si stampa sulla traversa e sbatte sulla riga di porta. Ilha la palla del 2-0, ma Dodò con un salvataggio ...

LIVE! Bruges-Fiorentina: segui la semifinale di ritorno della UEFA Europa Conference League 2023/24. Diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale - LIVE! Bruges-Fiorentina: segui la semifinale di ritorno della UEFA Europa Conference League 2023/24. Diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale - La Fiorentina è ancora imbattuta in questa edizione della Conference League, il Bruges invece ha perso al Franchi e una delle sfide contro il Molde agli ottavi. Viola e belgi vantano il miglior ...

Conference League, Club Brugge-Fiorentina: le formazioni ufficiali - Conference League, Club brugge-fiorentina: le formazioni ufficiali - La Fiorentina riparte dal 3-2 al Franchi, chi passa affronta in finale la vincente di Olympiacos-Aston Villa il prossimo 29 maggio ad Atene ...

Brugge-Fiorentina, partita sospesa per qualche minuto: cosa è successo - brugge-fiorentina, partita sospesa per qualche minuto: cosa è successo - Piccoli momenti di caos in brugge-fiorentina, semifinale di ritorno di Conference League: partita che per qualche minuto è stata sospesa ...