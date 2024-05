Conference League - Fiorentina in finale

(Di mercoledì 8 maggio 2024) 20.40 Pari viola 1-1 in casa del Club Brugge. Grande pressione belga in avvio, il gol di Vanaken (20') è un cross su cui De Cuyper fa velo. I viola si scuotono e fioccano le occasioni:Mignolet ipnotizza N.Gonzalez,Kouame prende la traversa (35', palla che rimbalza sulla linea). Nella ripresa Brugge in chiara difficoltà. Biraghi coglie la traversa (74') su punizione, Kouame il palo (75') di testa.All'85' il rigore di Beltran (Mechele colpisce Nzola) regala la, in virtù del successo ottenuto nella semid'andata (3-2) a Firenze.

