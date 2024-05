Fiorentina in finale di Conference League Calcio

La Fiorentina pareggia 1-1 contro il Bruges e vola in finale di Conference League. dopo tre legni, la partita viene risolta nel finale. FINALE VIOLA ? In Belgio va in scena la semifinale di ritorno di Conference League tra Bruges e Fiorentina . Si ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 98? Finisce la partita, Brugge-Fiorentina 1-1. LA FIORENTINA VA IN finale ! 96? MIRACOLO di Terracciano sul tiro di Vanaken. 94? Sinistro di Nzola che finisce alto sopra la traversa. 92? Dentro Ranieri, ...

La Fiorentina di Italiano torna in finale di Conference. Meritatamente. I viola hanno pareggiato 1-1 in casa del Brugge e per il secondo anno consecutivo si sono qualificati per la finale di Conference League. All’andata era finita 3-2 per la ...