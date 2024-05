La tragedia di Casteldaccia - avviso di garanzia per il titolare della ditta che ha fatto i lavori | Omicidio colposo plurimo

Cade da dieci metri e muore sul colpo, ancora una tragedia sul lavoro - Cade da dieci metri e muore sul colpo, ancora una tragedia sul lavoro - Incidente sul lavoro questa mattina a Carinaro (Caserta), nell’area industriale, dove un lavoratore di 54 anni, Domenico Pierbenansi, originario di Frattamaggiore, è morto dopo un volo di dieci metri.

Operaio morto dissanguato nello zuccherificio a Brindisi, due indagati per omicidio colposo aggravato - Operaio morto dissanguato nello zuccherificio a Brindisi, due indagati per omicidio colposo aggravato - Per la morte del 46enne Vincenzo Valente, ennesima vittima sul lavoro in Italia, risultano indagati per omicidio colposo aggravato il titolare dell'azienda ...

I risarcimenti Itavia per la tragedia di Ustica Spesi in Rolex e resort - I risarcimenti Itavia per la tragedia di Ustica Spesi in Rolex e resort - Parte dei 330 milioni di euro che Itavia, la compagnia del Dc-9 di Ustica, ha ottenuto quattro anni fa come risarcimento in sede civile dai ministeri della Difesa e delle Infrastrutture proprio per qu ...