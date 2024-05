Fiorentina - te la sei meritata | pari col Bruges dopo tre legni Finale!

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Lapareggia 1-1 contro ile vola indi Conference League.tre, la partita viene risolta nelVIOLA ? In Belgio va in scena la semidi ritorno di Conference League tra. Si riparte dal 3-2 del Franchi. I viola vanno a caccia della loro secondaconsecutiva nella competizione,aver perso quella dell’anno scorso contro il West Ham nel. L’avvio di gara è a sfavore della squadra di Vincenzo Italiano, cheventi minuti subisce il gol del pareggio: Vanaken mette dentro per De Cuiper che anticipa Martinez Quarta e fa 1-0. Ma lanon trema ...

Diretta Live di Bruges-Fiorentina Conference League 2023/2024. La cronaca della partita - Diretta Live di bruges-fiorentina Conference League 2023/2024. La cronaca della partita - bruges - fiorentina è valevole per la Semifinali della competizione Conference League 2023/2024. La partita è in programma il giorno 8 maggio alle ore 18:45 allo stadio Jan Breydelstadion di Brugge.

La fiorentina è ancora imbattuta in questa edizione della Conference League, il bruges invece ha perso al Franchi e una delle sfide contro il Molde agli ottavi. Viola e belgi vantano il miglior ...

