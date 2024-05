Giro 2024 - Thomas beffa tutti a Lucca Pogacar resta in maglia rosa

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 8 maggio 2024) AGI - Una volata a quattro vinta grazie a un guizzo improvviso, praticamente perfetto, da vero pistard. Questa volta però ild'Italia non parla azzurro, a vincere la quinta frazione, la Genova-di 178 chilometri, è stato Benjamin: il francese della Cofidis ha anticipato i tre compagni di fuga, il danese Michael Valgren (EF Education-EasyPost), l'italiano Andrea Pietrobon (Team Polti Kometa) ed il suo connazionale Enzo Paleni (Groupama-FDJ). Delusione per lo stesso Pietrobon che a un chilometro dal traguardo ha provato l'attacco in contropiede, dopo aver guadagnato un buon margine l'azzurro è stato recuperato sul finale: quinto Jonathan Milan, il velocista friulano ha regolato la volata del gruppone dei delusi. Imprevisti ed emozioni non sono mancati nemmeno nella quinta tappa della Corsa: ...