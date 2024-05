Giro d’Italia 2024 - Benjamin Thomas vince la tappa con arrivo a Lucca

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 8 maggiooggi la quintadel, la Genova-di 178 km. Il 28enne corridore francese della Cofidis si impone in volata, battendo sullo sprint Andrea Pietrobon (Polti Kometa), scattato forse troppo presto a 400 dall', alla fine terzo al traguardo. Secondo posto per Michael Valgren (Education First). Tadej Pogacar (UAE) mantiene senza problemi la maglia rosa. (Fonte Adnkronos)