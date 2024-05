Riforme | Meloni - ?entrati no a gamba tesa ma in punta piedi per cercare dialogo?

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “Abbiamo fatto quello che i cittadini ci hanno chiesto di fare” perché la riforma, declinata poi in corsa al premierato, “era nel nostro programma elettorale. Noi abbiamo proposto una riforma che risolve alcuni dei grandi problemi strutturali di questa nazione, per questo la definisco ‘la madre di tutte le’. E lo abbiamo fatto toccando solo 7 articoli della Costituzione, lo abbiamo fatto indi. Non abbiamo fatto una riforma che entrava a, che stravolgeva la Costituzione. È stata una scelta politica, di”. Lo rivendica la premier Giorgia, intervenendo alla Camera a un convegno sul tema. “Ero partita da un sistema semipresidenziale alla francese – ricorda – Abbiamo incontrato le altre forze e tutte ...

