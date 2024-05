Atletica - quattro italiani in Diamond League a Doha | debuttano Bruni e Bellò

(Di mercoledì 8 maggio 2024)parteciperanno alla terza tappa della, il massimo circuito internazionale dileggera che andrà in scena a(Qatar) nella giornata di venerdì 10 maggio. Robertafarà il proprio esordio stagionale all’aperto, dopo essersi espressa in 4.65 durante l’inverno. La primatista italiana outdoor (4.73) incrocerà diverse big come la britannica Molly Caudery, iridata indoor e migliore al mondo quest’anno con 4.86, l’australiana Nina Kennedy, oro mondiale in estate, poi la slovena Tina Sutej già quarta a Budapest, la statunitense Sandi Morris e la greca Katerina Stefanidi. Elenadebutterà in questa stagione sugli 800 metri, dopo aver corso in 1:26.23 sui 600 metri. La vicentina incrocerà la keniana Mary Moraa ...

