Emesso dal Ministero del Made in Italy un francobollo dedicato alla vittoria italiana della Coppa Davis 2023

(Di mercoledì 8 maggio 2024) ROMA – Poste Italiane comunica che oggi, 8 maggio, vienedaldelle Imprese e delinunordinario appartenenteserie tematica “lo Sport”, relativo al valoretariffa A zona 1 pari a 3,60€. Tiratura: duecentomilaquattro esemplari di francobolli e centomila foglietti. Foglio: ventotto esemplari. Ilè stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzetto a cura di Maria Carmela ...

