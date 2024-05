Inter - Zanetti | 'Rinnovo Lautar - sono tranquillo Mercato? Qualcosa già fat -o, Inzaghi ha in mente nomi funzionali'

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Nessuna preoccupazione per il futuro dio Martinez e la trattativa per ildi contratto dell`attaccante, lo ribadisce ancora una...

Zanetti in un’intervista attraverso i canali ufficiali del club ha commentato la partecipazione dell’Inter alla nuova edizione 2024 del The Soccer Tournament (TST), il prestigioso evento di calcio a 7 degli Stati Uniti. NUOVO EVENTO – Inter Legend ...

Zanetti , presente in una libreria a Milano per presenta re il fumetto “Pupi nato sotto una stella cadente”, è tornato a parlare della straordinaria stagione coronata con la vittoria dello scudetto. STAGIONE SUPER – Javier Zanetti alla presenta zione ...

Zanetti: “Rinnovo Lautaro Non c’è da preoccuparsi. Inzaghi l’anno scorso…” - zanetti: “Rinnovo Lautaro Non c’è da preoccuparsi. Inzaghi l’anno scorso…” - zanetti aggiunge: "Tutti quelli che sono in rosa hanno manifestato orgoglio nell'indossare la maglia dell'inter e voglia di continuare" ...

Agoume con lo sconto: i dettagli dell’affare con l’Inter - Agoume con lo sconto: i dettagli dell’affare con l’inter - Nuovo scenario a sorpresa per il futuro del centrocampista francese, accasatosi al Siviglia durante la scorsa finestra di calciomercato invernale a titolo temporaneo Si è consumato nel gennaio scorso ...

Futuro Inter, Sky rivela: “Tre le opzioni sul tavolo, ecco quali” - Futuro inter, Sky rivela: “Tre le opzioni sul tavolo, ecco quali” - Sky ha analizzato le strade percorribili dall’inter in vista del 20 maggio, giorno in cui scadrà il prestito di Oaktree a Zhang. Il futuro della società nerazzurra pende da un filo. Mentre il 20 maggi ...