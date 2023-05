Boato a Dalmine | esplosione alla Tenaris | sul posto i Vigili del fuoco

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 29 maggio 2023). Unfortissimo, udito in tuttae dintorni. Ci sarebbe un’all’interno dellaall’origine del frastuono che si è sentito intorno alle 18.30 di lunedì (29 maggio) nel paese dell’hinterland e in quelli confinanti. L’sarebbe partita dal deposito delle scorie dell’azienda, in seguito a una reazione anomala causata – pare – dall’umidità. Non ci sarebbero feriti. Sulè arrivata un’ambulanza ma l’operaio coinvolto non necessitava di cure mediche. Sono giunti anche ideldi Bergamo ma il loro intervento si è limitato a controllare l’area e a metterla in sicurezza, visto che non ci sarebbero stati incendi.