Alluvione Emilia Romagna | domani la visita di Mattarella Scende il livello di allerta

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 29 maggio 2023) Per la prima volta dopo due settimane dirossa, nelle zone alluvionate dell’ildi allarme oggi è giallo. Nella Regione si attende ladel presidente della Repubblica Sergioche, martedì 30 maggio, arriverà nelle aree più colpite dal maltempo. Intanto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in un’intervista a Il Messaggero rassicura sul tema delle acque stagnanti: "Via l'acqua al più presto o avremo rischi sanitari. Ma in Riviera le vacanze sono sicure" (LO SPECIALE SULL'IN).