F1 | “il potenziale è nulla senza concretezza” Ferrari quinta forza in pista | ma regina dello spreco

(Di domenica 28 maggio 2023) Altro che “pive nel sacco”, lariparte da Montecarlo letteralmente umiliata. Stavolta non solo dalla Red Bull, situazione a cui ha ormai fatto l’abitudine, bensì anche da tanti altri rivali. Due su tutti, l’Alpine e la Mercedes. Sì, perché vedere Fernando Alonso davanti alle Rosse si è tramutata in una consuetudine al pari dei successi di Max Verstappen. Alle spalle dell’implacabile olandese, la grande occasione l’ha sfruttata Esteban Ocon, capace di regalare alla Ecurie Bleue un inopinato podio grazie a un weekend perfetto. La squadra francese sinora aveva raccolto briciole, solo ottavi e noni posti, invece oggi si è tolta la prima grande soddisfazione del 2023. Come? Grazie a una prova superlativa del ventiseienne proveniente dalla Normandia, capace di costruire il piazzamento fra i primi tre in qualifica e di difenderlo con unghie e denti la domenica. Non ...