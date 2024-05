Internazionali d’Italia 2024 - Nadal | Devo alzare il livello per vincere il prossimo match

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 9 maggio 2024) “Sono contento, era una partita importante per me, anche se non ho giocato granché bene. Nel primo set avevo anche iniziato nel modo giusto, ma sul 3-1 ho giocato molto male quel game. Poi la situazione è migliorata, manotevolmente ilperil”. Così Rafaanalizza ai microfoni di Sky Sport la vittoria ai danni di Zizou Bergs al primo turno degli. “L’Italia è un Paese che sento molto vicino, per me è sempre stata un’emozione incredibile giocare qui. Roma è uno dei tornei più importanti per me. Il tifo della gente dalla prima volta nel 2005 è sempre stato spettacolare. Posso solo ringraziare tutti i tifosi”, ha aggiunto il maiorchino. “Non ho ...