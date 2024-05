Nadal immortale agli Internazionali di Roma | vince questo punto dopo essere caduto e trionfa in rimonta

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Nadal-Bergs , incontro valevole per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2024 (terra battuta). Il campione spagnolo è pronto a tornare a Roma e a fare il suo esordio in quest’edizione 2024 del torneo. Buone ...

Dopo due anni di assenza Rafael Nadal bagna con una vittoria il suo ritorno al Foro Italico, superando il primo turno degli Internazionali d’Italia 2024 . Non una passeggiata, anzi. Quasi tre ore di gioco per superare il qualificato Zizou Berg con ...

