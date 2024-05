WTA Roma 2024 - Sara Errani rimonta Amanda Anisimova ed approda al secondo turno!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 9 maggio 2024)vincente dinel primodegli Internazionali d’Italiadi tennis: ala wild card azzurra supera la statunitense, in tabellone col ranking protetto, imponendosi per 4-6 6-2 6-1 dopo un’ora e 53 minuti e si regala ilcontro l’ucraina Elina Svitolina, numero 16 del seeding. Nel primo settrova subito il break a zero, ma la statunitense ai vantaggi opera l’immediato controbreak. Nuovo strappo a zero dell’azzurra nel quinto game ed altrettanto immediato controbreak di. Nel settimo gioco l’italiana manca tre palle break e viene punita dalla statunitense, che strappa il servizio ad...