Violate le regole Rai | il cerchio si stringe - ora Serena Bortone rischia grosso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) La Rai invitaa giustificarsi. Non c'è martirio e neppure traccia, almeno per ora, di provvedimento disciplinare. Ma la frittata secondo Pd, Usigrai e cespugli di sinistra rossoverde, è fatta. È passata l'ora di cena, al termine di una giornata particolarmente plumbea, trascorsa tra viale Mazzini e Montecitorio, quando dai vertici della tv di Stato arriva l'annuncio sull'invio di una lettera di contestazione ain riferimento al post pubblicato dalla giornalista sui propri profili social il 20 aprile. La scintilla da cui hanno preso fuoco le braci fino all'esplosione a 360 gradi della ormai arcinota polemica sulla presunta censura subita dallo scrittore Antonio Scurati assente dalla trasmissione Chesarà... In pochi minuti, al termine della non meno attesa audizione in Vigilanza dei vertici ...