Ghali contro il Met Gala | Nessuna parola sulla Palestina - fan**lo i vostri abiti! È solo una distrazione

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 9 maggio 2024)il Met: “” Dura presa di posizione del cantanteil Met, uno degli eventi più mondani al mondo, che si è tenuto come di consueto a New York. In una stories pubblicata sul suo profilo Instagram, infatti, il cantante si è scagliatol’evento poiché nessuno dei protagonisti ha pronunciato unasu ciò che sta accadendo in. “Il Metsenza paroleuna grandein questo momento – ha scritto il cantante -. Nessuno ha prestato nemmeno un secondo di attenzione per mostrare ...