Firenze, 20 aprile 2024 - Quella che è arrivata in queste ore in Campania per la sfida contro la Salernitana (domenica ore 18 allo stadio Arechi) è una Fiorentina dimezzata dalle assenze. Nessun problema fisico particolare per i big di Italiano, ...

Vincent Macaigne: "Quando Italia ha aiutato settore cinematografico, avete cambiato il mondo" - Vincent Macaigne: "Quando Italia ha aiutato settore cinematografico, avete cambiato il mondo" - Tra i film più apprezzati dell’ultimo Festival di Cannes, 'ritratto di un amore' di Martin Provost arriverà nelle nostre sale il 16 maggio distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm, ...

Sale la spesa in cure dei cittadini e per l'intramoenia - sale la spesa in cure dei cittadini e per l'intramoenia - Spesa pubblica per la sanità in calo mentre aumenta quella delle famiglie; posti letto persi; medici e infermieri insufficienti, sempre più precari e in là con gli anni; liste di attesa che si allunga ...

Adoc, sale la spesa in cure dei cittadini e per l'intramoenia - Adoc, sale la spesa in cure dei cittadini e per l'intramoenia - Spesa pubblica per la sanità in calo mentre aumenta quella delle famiglie; posti letto persi; medici e infermieri insufficienti, sempre più precari e in là con gli anni; liste di attesa che si allunga ...