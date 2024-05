Francesca Dallapè - la campionessa che si tuffa in una nuova vita professionale - Succo d' Arancio

(Di giovedì 9 maggio 2024) L'ospite della decima puntata did'di tuffi. Quando a casa, dalle nostre TV vediamo gli atleti lanciarsi dai trampolini in acrobazie magistrali sembra di vedere un capolavoro perfetto, una vera e propria opera d'arte. Ma quanti conoscono lo studio e la preparazione che c'è dietro a quei tuffi che durano pochi secondi e tengono con il fiato sospeso fino a che si tocca l'acqua? Ce lo racconta: mamma, atleta e soprattutto vincitrice di una medaglia olimpica, che ha gareggiato sola e in coppia con Tania Cagnotto, altra stella del mondo dello sport. Nel corso della puntata scopriremo la sua storia e ciò che oggi l'appassiona, perché dopo tutti questi successiha scelto di dedicarsi ad ...

