LIVE Nardi-Altmaier - ATP Roma 2024 in DIRETTA | match in tarda serata per il pesarese

(Di giovedì 9 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:33 La pioggia complica i piani degli organizzatori anche quest’oggi. D’improvviso un temporale si è scatenato sued isono stati sospesi. Sulla Grand Stand Arena ci sarà dunque ancora da attendere prima di. Ilentrerà in campo dopo Osaka-Kostyuk (6-3 3-1), Gauff-Frech e Fognini-Evans. 15:12 Completa la rimonta Elisabetta Cocciaretto, che piega la messicana Zarazua in tre parziali. Sulla Grand Stand Arena mancano altri tre incontri prima di accogliere Luca. 12:41 Amici di OA Sport ben ritrovati nellascritta di. Terminato da pochi istanti ilinaugurale ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:25 Attenzione, pioggia copiosa, ci si ferma sul Pietrangeli! A questo punto c’è ancora da aspettare per i giocatori in campo. 16:25 Fa il suo esordio il ligure, numero 38 del mondo virtuale, che avrebbe ...

Prokof'ev e cinema, Mariotti sul podio all' Opera di Roma - Prokof'ev e cinema, Mariotti sul podio all' Opera di roma - Il Coro della Fondazione Capitolina è diretto da Ciro Visco. Solista il mezzosoprano Ekaterina Semenchuk, che torna all'Opera di roma dopo aver interpretato Amneris nell'Aida diretta da Mariotti nel ...

Nadal all'ATP Roma: cade, si rialza e realizza un punto. Video - Nadal all'ATP roma: cade, si rialza e realizza un punto. Video - Un punto accompagnato dal boato del Centrale per Rafa. Gli Internazionali d'Italia sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 19 maggio ...

Europa League, in campo alle 21 Atalanta-Marsiglia e Leverkusen-Roma DIRETTA - Europa League, in campo alle 21 Atalanta-Marsiglia e Leverkusen-roma diretta - Europa League, in campo alle 21 Atalanta-Marsiglia e Leverkusen-roma diretta Una missione difficile, ma non impossibile. La roma di Daniele De Rossi, nonostante il 2-0 subito all'Olimpico, è pronta a ...