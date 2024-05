Moncada (Esselunga) e l’editore Rossi indagati per finanziamento illecito nell’inchiesta di Genova. Signorini non risponde al gip - Moncada (Esselunga) e l’editore Rossi indagati per finanziamento illecito nell’inchiesta di Genova. Signorini non risponde al gip - L’inchiesta della procura di Genova segue diversi filoni che continuano a emergere di giorno in giorno. L’ultimo riguarda il consigliere di amministrazione di Esselunga, Francesco Moncada, e l’editore ...

Guerra e pressioni spostano gli equilibri commerciali. Gli Usa scalzano la Cina come primo partner della Germania - Guerra e pressioni spostano gli equilibri commerciali. Gli Usa scalzano la Cina come primo partner della Germania - La Cina allo stato non è più il primo partner commerciale della Germania. Nei primi tre mesi del 2024 il primo posto è stato preso dagli Stati Uniti, con un valore complessivo degli scambi salito a 63 ...

Family business forum, Corbetta (Bocconi): “Nel ricambio generazionale non peggiorata redditività” - family business forum, Corbetta (Bocconi): “Nel ricambio generazionale non peggiorata redditività” - Lecco, 09 mag. – (Adnkronos) – “Ci sono dei pro e dei contro nelle imprese familiari: ma allargando lo sguardo abbiamo quadro più generale, in un periodo con successioni molto importanti nel nostro Pa ...