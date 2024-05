Ricchi a tutti i costi | Christian De Sica e Angela Finocchiaro killer da strapazzo nel trailer del sequel

Brutte notizie per quanto riguarda la Panchina del Milan : il Marsiglia vuole Fonseca ed è pronto a fare lo sgambetto al Diavolo. Le novità Come ogni storia d’amore tragica che si rispetti anche quella tra il Milan e Pioli sembra ormai destinata a ...

Nel giorno in cui la riforma costituzionale che introduce il premierato approda in Senato, la premier Giorgia Meloni, in un convegno alla Camera, rilancia la "madre di tutte le riforme" come vessillo del governo, a un mese dal voto europeo. ...