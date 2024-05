MotoGP - Marc Marquez | A Jerez me la sono giocata con il più forte Ora sta a me andare più veloce

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 9 maggio 2024)a caccia di quel passetto in più utile per tornare definitivamente a ruggire. Scalda i motori l’iberico in vista del GP della Francia, appuntamento numero sei del Motomondiale 2024 di, in scena come di consueto sul mitico tracciato di Le Mans. Il centauro, da quest’anno in forza al team Ducati Gresini Racing, è reduce dalla significativa performance compiuta nel GP di casa, terminata con un divertentissimo testa a testa con Francesco Bagnaia, quest’ultimo bravissima a spuntarla facendo a sportellate con la furia rossa. Un argomento che non poteva non essere affrontato all’inizio della classica conferenza stampa di presentazione: “È stato speciale se pensiamo da dove arrivavamo. Non è stata una gara estremamente speciale ma essendo in Spagna, dato che arrivavamo da un momento difficile e lottavamo con il migliore di ...