Internazionali d’Italia 2024 - Nadal fatica ma vince all’esordio | sconfitto Bergs in rimonta

(Di giovedì 9 maggio 2024) Dopo due anni di assenza Rafaelbagna con una vittoria il suo ritorno al Foro Italico, superando il primo turno degli. Non una passeggiata, anzi. Quasi tre ore di gioco per superare il qualificato Zizou Berg con lo score di 4-6 6-3 6-4. Tanti alti e bassi per il 10 volte campione del Foro, che riesce però ad essere cinico nei momenti cruciali dell’incontro. Dopo aver ceduto il primo parziale si trova più volte in difficoltà anche nel secondo e terzo set, ma annulla complessivamente tutte le 5 palle break concesse all’avversario e riesce ad approdare al secondo turno. Ora, per il maiorchino, ci sarà Hubert Hurkacz. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – Buona partenza da parte dello spagnolo, che nel quarto game trova tre palle break consecutive e ottiene il primo ...