Como - risse e litigi | chiuso il bar di via Anzani

(Di giovedì 9 maggio 2024), 9 maggio 2024 - La Questura distamattina ha notificato un provvedimento di sospensione per 20 giorni della licenza dell’esercizio pubblico Fratelli Matubber di via. Una decisione scaturita dalla recente attività svolta dalla Polizia e dai controlli attuati dagli operatori della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura, anche in seguito a problemi diavvenuti di recente giorno e notte. L’ultimo risale a un paio di giorni fa, a cui aveva fatto seguito un controllo a cui avevano partecipato anche Ats Insubria e Ispettorato del Lavoro. All’istruttoria si sono inoltre aggiunti i diversi interventi svolti dai Carabinieri, che avevano segnalato situazioni critiche per l'ordine e la sicurezza pubblica.

