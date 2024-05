Tiro a volo | Sdruccioli quarto nello skeet alla Coppa del Mondo di Baku Trionfa Lyu

Arriva il podio per l’Italia nella finale dello skeet femminile della Coppa del Mondo 2024 di Tiro a volo in corso a Baku , in Azerbaigian: a conquistarlo è Martina Maruzzo , seconda nella gara vinta dalla statunitense Austen Jewell Smith e nella ...

Tiro a volo, Coppa del Mondo Baku 2024: Martina Maruzzo seconda e Sara Bongini quinta nello skeet femminile! - tiro a volo, Coppa del Mondo Baku 2024: Martina Maruzzo seconda e Sara Bongini quinta nello skeet femminile! - Arriva il podio per l'Italia nella finale dello skeet femminile della Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo in corso a Baku, in Azerbaigian: a conquistarlo ...

Sport e solidarietà: una gara di tiro al piattello per raccogliere fondi a favore dell’Atl - Sport e solidarietà: una gara di tiro al piattello per raccogliere fondi a favore dell’Atl - Il Gruppo cacciatori di Caldana ha organizzato a Follonica, in provincia di Grosseto, una gara di tiro al piattello per l'Atl.

Real in finale, il Bayern protesta per il gol annullato a De Ligt: “Decisione disastrosa. Il Bernabeu fa effetto anche sugli arbitri” - Real in finale, il Bayern protesta per il gol annullato a De Ligt: “Decisione disastrosa. Il Bernabeu fa effetto anche sugli arbitri” - “ Qui succede sempre così. La decisione del guardalinee è stata disastrosa “. Senza giri di parole, Thomas Tuchel condanna la decisione presa dagli arbitri in occasione del gol annullato a De Ligt neg ...