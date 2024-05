LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | Alaphilippe favorit - la UAE lascia fare

(Di giovedì 9 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL16.31 INIZIA IL TERZO ED ULTIMO TRATTO IN STERRATO! 16.30, Plapp e Sanchez sono al comando con 1’36” su Trentin, Fiorelli, Vendrame e Groves, 2’01” su Honoré, 2’18” sul gruppo maglia rosa. 16.28 Sempre la UAE davanti, ma l’unico intento è tenere davanti la maglia rosa in vista dello sterrato. 16.28 20 km all’arrivo. 16.27 I fuggitivi sono ormai imprendibili. 16.26 Fra 3,5 km l’ultimo settore di strade bianche. 16.23 Lasi deciderà a 5 km dall’arrivo, quando lo strappo di Serre di Rapolano, con punte al 20%, sarà il trampolino di lancio ideale per. 16.21 25 km all’arrivo. Plapp, Sanchez eal comando con 1’10” su Trentin, Fiorelli, ...

Giro d'Italia 15.42 Stiamo per entrare negli ultimi 50 chilometri di corsa 15.39 Torna a crescere il vantaggio di Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), Pelayo Sanchez (Movistar), ...

Giro d'Italia 16.05 La sensazione è che la Ineos non avesse intenzione di andare a chiudere sulla fuga, ma semplicemente si è messa davanti per evitare rischi e cadute al suo ...

Giro d'Italia 16.19 Come si spiega il contrattacco di Honoré? Il danese si trova a 1'49" dalla vetta e vanta 40? sul gruppo maglia rosa. Nel ciclismo moderno contano tantissimo i ...

Giro d’Italia a Napoli 2024, torna il Village in piazza del Plebiscito: gli eventi della tappa del 12 maggio - giro d’Italia a Napoli 2024, torna il Village in piazza del Plebiscito: gli eventi della tappa del 12 maggio - Villaggio in piazza del Plebiscito 11 e 12 maggio. Chiuse alcune uscite della Tangenziale. Linee bus deviate o sospese. Oltre 400 agenti della Polizia locale per il dispositivo di traffico per la nona ...

L’Isola dei Famosi ‘infesta’ i palinsesti Mediaset. Da oggi nel pomeriggio di Canale 5 - L’Isola dei Famosi ‘infesta’ i palinsesti Mediaset. Da oggi nel pomeriggio di Canale 5 - Una vera e propria infestazione di Isola dei Famosi. Gli ascolti sono calanti (qui la nostra recensione) e a Mediaset si muovono per aiutare il reality a risalire la china in vista anche del delicato ...

Pascoli «fantasma» e frode milionaria all'Unione Europea: chiuse indagini, si sospetta mano della «mafia foggiana» - Pascoli «fantasma» e frode milionaria all'Unione Europea: chiuse indagini, si sospetta mano della «mafia foggiana» - Questo è l’esito della operazione «Transumanza», condotta dalla Guardia di Finanza di Pescara, diretta e coordinata dalla Direzione ... Lazio e Campania, per un giro di affari illecito su cui si ...