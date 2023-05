Claudio Bisio | chi è la moglie Sandra Bonzi | “All’inizio era solo sesso”

(Di giovedì 25 maggio 2023) Da oltre 20 anni al fianco dell’attore comicoc’è, sua, una giornalista da cui ha avuto due figli: Alice e Federico. La donna ha all’attivo diverse collaborazioni con giornali prestigiosi come La Repubblica, ha lavorato per Mediaset, Sky e Disney Channel. Il primo incontro traIl primo incontro fra i due è avvenuto a Milano, in un locale, nel 1992. La giornalista a riguardo ha dichiarato: “Tanti anni fa. Ero un po’ brilla e lui mi ha “raccolto” al locale Stella Alpina. Diciamo che è stato travolgente” e lui aggiunge: “Ha vomitato nella Giulietta di mio padre. È stato bello: aveva il reggicalze.è stato...

"Zelig", questa sera alle 21.45 su Canale 5 torna il festival della comicità italiana condotto dae Vanessa Incontrada. Zelig è da sempre un grande laboratorio di comicità che nel corso degli anni ha portato alla ribalta alcuni tra i più grandi nomi della risata: da Ale e Franz a ...... Alice Incontrada Social : Instagram , Facebook Vanessa Incontrada: biografia e carriera Diventata famosa grazie a Zelig , dove l'abbiamo vista in coppia con, oltre che per le sue doti ..., chi sono i figli Alice e Federico: età, oggi, foto e Instagram Zelig, torna da questa sera in replica Dunque, come dicevamo, a partire proprio da questa sera, giovedì 25 maggio 2023, ...

Vanessa Incontrada e Claudio Bisio tornano insieme per 4 appuntamenti di Zelig Libero Magazine

Questa sera, 25 maggio 2023, va in onda su Canale 5 in replica Zelig, lo storico show comico condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Si tratta delle replica della stagione scorsa, andata in ...Zelig è lo storico show comico che torna in replica su Canale 5 per quattro puntate a partire da giovedì 25 maggio 2023, con la conduzione di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Vedremo alcuni degli ...