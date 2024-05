Anticipazioni Viola come il mare 2 - quante puntat - tra -a, la verità su Can Yaman e Francesca Chillemi

Viola come il mare 2 ritorna su Canale 5. Le anticipazioni della prima puntata della serie ispirata al romanzo "Conosci l'estate?" di Simona Tanzini, e ambientata a Palermo sono succose, e promettono colpi di scena. Francesca Chillemi e Can Yaman tornano sul piccolo schermo e da parte del ... Continua a leggere>>

Tornano in tv Francesca Chillemi e Can Yaman con la seconda stagione di Viola come il mare. La prima puntata andrà in onda eccezionalmente venerdì 3 maggio su Canale 5 mentre le altre cinque saranno trasmesse al giovedì sera. Inoltre i primi tre episodi della serie sono visibili dallo scorso 24 ... Continua a leggere>>