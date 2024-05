Mattarella | ‘Le guerre minacciano la nostra sicurezza’ La Lega riapre il dossier Ucraina nel governo | ‘Sostegno inutile senza diplomazia’

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) La realtà geopolitica di oggi “conflitti eminano la pace eormai direttamente le libertà e la sicurezza della stessa Europa”. Le parole del presidente della Repubblica, Sergio, ripetute diverse volte in oltre due anni di conflitto in, appaiono ancora più attuali che in passato. Mentre il fronte dell’esercito di Kiev sembra iniziare a sgretolarsi, con i vertici dell’intelligence che ammettono di dover arrivare inevitabilmente a una trattativa con Vladimir Putin e, dall’altra parte, con leader europei come Emmanuel Macron che invece ipotizzano l’invio di truppe europee in guerra, il capo dello Stato, in un messaggio al capo di Stato Maggiore dell’esercito, Carmine Masiello, in occasione del 163esimo anniversario dell’esercito italiano, ricorda l’importanza delle Forze Armate come ...