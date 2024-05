Femminicidio di Aosta - la legale del sospettato Sohaib Teima a Fanpage | “Abbiamo elementi per nuove piste”

La chambre d'instruction della Corte d'appello di Grenoble, in Francia, ha concesso l'estradizione in Italia di Sohaib Teima, il ventunenne italo-egiziano di Fermo (Marche) sospettato dell'omicidio della fidanzata, la ventiduenne francese Auriane Nathalie Laisne avvenuto a La Salle, in provincia di ... Continua a leggere>>