Daniela Santanché - la Procura di Milano chiede il rinvio a giudizio per truffa aggravata

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ladiha richiesto ilperSantanchè e altre due persone, incluso il compagno della ministra Dimitri Kunz, oltre a due società. Il tutto nell’ambito del caso Visibilia, riguardante una presuntaai danni dell’Inps durante la gestione della cassa integrazione nel periodo della pandemia da COVID-19. Santanchè, esponente di Fratelli d’Italia, è indagata per reati quali falso in bilancio e bancarotta. La vicenda si concentra sulle pratiche di cassa integrazione adottate per i dipendenti di Visibilia durante l’emergenza COVID-19. Secondo gli inquirenti, i dipendenti avrebbero continuato a lavorare nonostante fossero in cassa integrazione a zero ore, usufruendo degli aiuti pubblici erogati dal governo Conte 2. In ...