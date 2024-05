Corano più importante della legge | l’allarmante sondaggio nelle scuole tedesche

(Di venerdì 3 maggio 2024) Roma, 3 mag – Ilè piùdelle leggiper poco meno di due ragazzi su tre. È questo il preoccupante dato che emerge dalpubblicato su Bild Zeitung e condotto dal Kriminologische Forschung Institut, ovvero l’Istituto di ricerca criminologica. Ildel Kriminologische Forschung Institut sue Islam I ragazzi oggetto delda parte del Kriminologische Forschung Institut sono giovani studenti musulmani residenti nel LandBassa Sassonia. L’età media è di 15 anni. Studiano quindi al ginnasio o inprofessionali, parlano tedesco e almeno in linea ipotetica dovrebbero essere tranquillamente integrati nel contesto tedesco. In altre parole, non sono rifugiati o immigrati ...

Sondaggio tra giovani arabi in Germania: per il 68% il corano vale più della legge - L'indagine è stata condotta tra ragazzi di 15 anni che frequentano la scuola e conoscono la lingua ... Continua a leggere>>

Germania, per gli arabi il corano vale più della legge - Lo dicono dei giovani musulmani immigrati in Germania in base a uno studio della Bild Zeitung. Per integrarli non bastano la cittadinanza e lo studio ... Continua a leggere>>

Allarme in Germania, i bambini cristiani vogliono convertirsi all’islam per “paura” - I bambini cristiani si sentono sempre più emarginati. Ma non è tutto: per il 67,8% degli studenti il corano è “più importante” della legge tedesca ... Continua a leggere>>