Chiara Ferragni - capitali in arrivo per risollevare la sua società-cassaforte | Nuovi soci con un peso important - ecco chi sono

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) La notizia, arrivata pochi giorni fa, era esplosa con un “effetto valanga” che non ha stupito. Del resto, tutto ciò chetocca, diventa virale, persino quando si tratta di aspetti finanziari ed economici più da addetti ai lavori che da semplici curiosi. Il Messaggero aveva infatti svelato l’intenzione dell’influencer e dei suoi consiglieri più stretti di cercareper il rilancio di Fenice srl, lache gestisce laBrand. Una mossa considerata da più parti strategica per rafforzare il gruppo e far fronte alle perdite innescate dal “pandoro gate”, con il caso Balocco che ha portato alla fuga dei brand (ultimo Pantene, che ha trovato una nuova testimonial), delle collaborazioni e ...