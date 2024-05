Gnima Seck | Vannacci? Non si rende conto di quanto sia pericoloso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 3 maggio 2024) “Ma quali risorse. I miei genitori non sono venuti in Italia negli anni Novanta per mettere al mondo una risorsa, come se si trattasse di un prodotto...”è lucida, preparatissima, battagliera. Nata e cresciuta a Monza, 30 anni, è assurta alle cronache per il battibecco in televisione alla trasmissione di Rete 4 “Diritto e Rlvescio” con il generale Robertoha tantissime cose da dire. Oggi lavora come mediatrice culturale all’associazione Mosaico, fondata a Monza da sua madre (“il mio idolo”) e da un gruppo di donne per occuparsi appunto di mediazione culturale. “Oltre all’italiano, parlo inglese, francese e uolof, la lingua del Senegal e mi sono sempre interessata della cultura degli “afrodiscendenti”. Facciamo il giro dei centri migranti, tentiamo di intercettare chi è venuto in Italia. Di ...